BINNENKIJKEN. Thuis bij de Planckaerts JD

23 juni 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Primo ging op bezoek in Ten Huize Planckaert, de grote vierkantshoeve in Bure waar de bekende familie sinds kort gasten ontvangt. Vijf jaar geleden kochten wielerlegende Eddy Planckaert en zijn familie het in verval geraakte pand.

“Vijftien jaar geleden zou ik niet gedacht hebben dat ik dit leven zou leiden”, bekent Eddy’s oudste zoon Francesco. “Ik timmerde toen aan een carrière als profrenner. Maar toen we met onze drie gezinnen plus Junior aan de chambres d’hôtes begonnen, viel alles in zijn plooi. En wij doen hier alles zónder -personeel, hé.” Eddy en co hebben van de hoeve enkel de buitenmuren heel gelaten. Al de rest werd vernieuwd. En daar zijn ze best trots op.

“Wij doen álles samen”, licht papa Eddy toe. “We discussiëren weleens, maar wij gaan nooit met ruzie slapen. Wij zijn één van de weinige familiebedrijven waar amper stress in de lucht hangt. En toch verdienen we allemaal goed onze boterham. En de zaken zijn in goeie handen. Mijn kinderen kunnen tegenwoordig alles beter dan ik. Hoog tijd dat Christa en ik een stapje terugzetten.”