BINNENKIJKEN. Stervoetballer Ronaldo wil zijn leven én zijn imposante immo-imperium delen met Georgina

Een naakte Floris en enkele nieuwe gezichten: dit zijn de eerste beelden van het derde seizoen van 'Don't Worry Be Happy'

Play4 pakt binnenkort uit met het derde seizoen van ‘Don’t Worry Be Happy’. In die docureeks volgt Peter Boeckx enkele mensen die weinig materiële welvaart hebben, maar die zich toch elke dag de koning te rijk voelen. Naast enkele oude bekenden duiken in de komende afleveringen ook enkele nieuwe gezichten op.

7 januari