BINNENKIJKEN. Siciliaans kasteel uit ‘The Godfather’ staat te koop voor 6 miljoen euro

Jennifer Lopez wil een kind met Ben Affleck, maar hij is nog niet helemaal overtuigd

Jennifer Lopez (52) is tot over haar over verliefd op Ben Affleck (49). De zangeres en actrice zou dan ook het liefst van al nog een kind willen met Affleck. Makkelijker gezegd dan gedaan. Affleck, die dit jaar 50 wordt, zou nog afwachtend zijn, terwijl Lopez al druk op zoek is naar een draagmoeder. J.Lo heeft al een tweeling samen met haar ex Marc Anthony. Affleck heeft met zijn ex, actrice Jennifer Garner, ook al drie kinderen.

