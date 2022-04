BINNENKIJKEN. Seksuologe Lotte Vanwezemael deelt trots nieuw interieur op Instagram

Showbizz Joey Kwan over ‘flie­tjes-grap’ in ‘Thuis’: “Als je dat soort racisme op televisie toelaat, ontmense­lijk je ons”

Vorig jaar sprak ‘#LikeMe’-actrice Joey Kwan (26) zich op sociale media uit over een mislukte grap in ‘Thuis’, waarin een van de personages het had over ‘flietjes van de Chinees’. Dat schoot bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat. In een interview met Stampmedia, naar aanleiding van het evenement ‘Unseen Asian Stories’, legt de actrice nog eens uit waarom ze die grap allesbehalve onschuldig vond. “Ik hoop zelf deel uit te maken van de verandering.”

