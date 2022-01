BINNENKIJKEN. Robbie Williams krijgt luxueus familielandhuis maar niet verkocht

14 jaar geleden, in 2008, kocht Robbie Williams het idyllische landgoed voor 8,1 miljoen pond (9,7 miljoen euro). Samen met zijn vrouw Ayda Field Williams kreeg én voedde hij er vier kinderen in op. Al hadden dat er gerust heel wat meer kunnen zijn. Het Compton Basset House, zo heet het familiestulpje van de zanger, heeft meer dan ruimte genoeg: zo’n 1.850m² verspreid over drie verdiepingen.

Daarnaast is er aan entertainment geen tekort. Het landgoed bevat een gigantisch recreatiecomplex op de benedenverdieping en heeft een overdekt zwembad van 7 meter lang. Wie na een zwembeurt wil ontspannen kan dat doen in het bubbelbad, de hamam of sauna. Kinderen kunnen buitenspelen in het groene gebied rondom het landgoed dat uitstrekt over 2.900 hectare. Met meerdere ommuurde tuinen, parkjes en bossen is het een magische speelplek voor kinderen. Al spelen die misschien liever tennis of voetbal op de aangelegde velden.