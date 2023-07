BINNENKIJKEN. Professor Stijn Baert blaast uit in appartement in Westende: “Het is klein, maar meer hebben we niet nodig voor de mooiste vakantie van ons leven”

Muziek Onze redactie doet test: hoe moeilijk is het om tickets voor Taylor Swift te scoren? “96.000 man in wachtrij voor mij”

The Great War is voorbij: de tickets voor Taylor Swift (33) in Amsterdam zijn de deur uit. Het mag niet verbazen: ook onze showbizzredactie zit vol Swifties. Superfans die elk hoopvol op jacht gingen naar een ticket. Dat verliep bij de één al wat vlotter dan de ander. Amsterdam leek nog nooit zo ver weg... Want soms lukte het ook helemaal niét. Over één ding zijn ze het allemaal eens: “Dit hebben we nog nooit meegemaakt.”