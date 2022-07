BINNENKIJKEN. Personal trainers Arnaud en Tibby genieten van een glamoureus leven: “Ik besefte dat ik heel destructief bezig was”

Arnaud en Tibby zijn al zeven jaar samen, waarvan drie jaar getrouwd, en runnen samen het gezondheidscentrum ADB Stay Strong in Sint-Martens-Latem. In hun loft op de voormalige brouwerijsite Vanden Bussche in het landelijke Ardooie komen ze helemaal tot rust. “Vroeger woonden we boven onze zaak, maar twee jaar geleden namen we onze intrek in deze loft. We kozen bewust voor een rustige omgeving, weg van het werk. Als succesvolle ondernemers vinden we het ook belangrijk dat onze woonst luxe uitstraalt. Deze strakke loft is onze droomwoning. Hij is 250m2 groot en telt twee verdiepingen, waardoor je toch een huiselijk gevoel krijgt.” “Voor mij was een open keuken heel belangrijk”’, vult Tibby aan. “We ontvangen regelmatig vrienden en dan is het fijn om vanuit de keuken contact te kunnen maken. Niet dat we zo vaak uitgebreid kokerellen, hoor. Meestal halen we Libanese gerechten af. Toevallig gingen we allebei naar een hotelschool, maar koken was onze roeping niet. Ik ben nadien toegepaste psychologie gaan studeren.”