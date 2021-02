BINNENKIJKEN. Paul De Grande uit ‘Stukken Van Mensen’ zet kasteel te koop voor 2,75 miljoen euro

Showbizz Erika Vlieghe en Frank Vandenbrou­c­ke kiezen voor mondmasker in studio van ‘Terzake': “Als je het adviseert, moet je het ook zelf doen”

5 februari Infectiologe Erika Vlieghe (50) en minister Frank Vandenbroucke (65) kozen er in ‘Terzake’ voor om een mondmasker op te zetten. Nochtans is dat in de studio’s van de VRT niet verplicht. Maar het was een signaal, vertelden ze in de uitzending.