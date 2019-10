BINNENKIJKEN. Na alle miserie: Dries van ‘Mijn Pop-up’ runt nu eigen herberg in Portugal Redactie

16 oktober 2019

15u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Ken je Dries Nuitten (37) nog? Samen met Guus Coppens won hij de eerste editie van ‘Mijn Pop-uprestaurant!’ met hun zaak Asparguus. Enkele maanden na hun overwinning sloegen bij Dries de stoppen door. Hij kreeg ruzie met Guus en sloeg de inboedel van hun zaak kort en klein. Dries belandde vervolgens in de psychiatrie. Maar volgens weekblad TV Familie heeft hij zich intussen helemaal herpakt: Sinds kort runt Dries een herberg in Portugal, op de grens met Spanje.

Casa Alternativo is gelegen langs een druk begane pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Bedevaarders kunnen er terecht voor een bed en lekker eten, in een gezellige sfeer en een adembenemend kader. De recensies van zijn logés zijn alvast lovend.

“Dries is een superkerel die zijn droom heeft waargemaakt”, lezen we op de Facebookpagina van Casa Alternativo. En: “Niet alleen de prachtige locatie en de heerlijke maaltijden, maar vooral de persoonlijkheid van Dries maken deze plek zo speciaal. Dikke aanrader!” En ook: “Casa Alternativo was een geweldige ervaring. Erg lekker en relaxed. Bedankt Dries, om zo goed voor ons te zorgen!” Of Dries’ vriendin deel uitmaakt van dit avontuur, is niet bekend. Hij krijgt wel hulp van zijn vader, die in Spanje woont. Bij de aanleg van een zwemvijver, bijvoorbeeld.