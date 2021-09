BINNENKIJKEN. Mathieu Terryn van ‘Bazart’ geeft trouwfeest in Portugal

TV RECENSIE. ‘La casa de papel’ seizoen 5 volume 1: “Van de Spaanse ‘Ocean’s Eleven’ naar een afgekalfde Amerikaan­se schietshow”

4 september “Schaakmat, klootzak”. Met die gevleugelde woorden ging het vierde seizoen van ‘La casa de papel’ er ruim een jaar geleden uit. Het Netflix-misdaaddrama, dat van een lokale Spaanse productie met matig succes uitgroeide tot een internationaal fenomeen met fans over heel de wereld, gaat met z’n vijfde seizoen z’n laatste hoofdstuk in. Of u deze bende gehuld in rode overalls een laatste saluut moet brengen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.