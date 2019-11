Exclusief voor abonnees BINNENKIJKEN. Manou Kersting: “Mijn liederlijke leven is voorbij. In mijn huis kom ik tot rust” VVDW

10 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In de musical ‘La Cage Aux Folles’ laat Manou Kersting (57) zich momenteel van zijn vrouwelijkste kant zien, maar die is ver te zoeken in zijn interieur. Stoere elementen overheersen in zijn herenhuis dat hij deelt met echtgenote Natalie Van Lijsebettens (41), zonen Billy-Bob (15) en Lowie (18), en stiefzoon Theo (13).

Achter de statige gevel van het honderdtwintig jaar oude herenhuis waar Manou en zijn gezin sinds zes jaar wonen gaat veel creativiteit schuil. Op de benedenverdieping leeft echtgenote Natalie zich uit in haar schoenenatelier Collectif d’Anvers. Voor de inrichting van het woongedeelte op de eerste en tweede verdieping stak Manou zelf de handen uit de mouwen. “Ik kreeg carte blanche van mijn vrouw”, vertelt hij in Story. “Je moet weten: op mijn achttiende ben ik afgestudeerd als schrijnwerker. Ik heb een jaar in de bouw gewerkt in de Franse Ardèche en cafés en restaurants gedecoreerd. Aangezien ik handig ben in houtbewerking, heb ik de meeste meubelen zelf gemaakt: van de eet- en salontafel over het keukeneiland tot de boekenrekken en bedden. Behalve twee designstoelen staan er hier geen nieuwe meubels, daar geef ik niet graag veel geld aan uit. Ik heb hier en daar voor western-accenten gekozen - zoals een met hout beklede muur - aangevuld met een Mexicaans Día de Muertos doodshoofd.”

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu