BINNENKIJKEN. Lenny uit 'Blind Getrouwd' baat nu luxueuze vakantiewoning uit: "Een serieuze investering"

18 juni 2020

09u30

Bron: TV Familie 8 Showbizz Voormalig frituuruitbater Lenny Janssens (38) deed vorig jaar mee aan Voormalig frituuruitbater Lenny Janssens (38) deed vorig jaar mee aan ‘Blind Getrouwd’. Zijn huwelijk met Jolien liep toen met een sisser af, maar intussen heeft Lenny liefdesgeluk gevonden. Bij Chloé Evangelista (31), de ex-Miss België-finaliste die deelnam aan ‘Expeditie Robinson’. Ook op zakelijk vlak heeft Lenny intussen een nieuwe uitdaging gevonden: hij runt nu een luxueuze vakantiewoning, zo vertelt hij in weekblad TV Familie.

Sinds het begin van de coronaperiode heeft Lenny amper stilgezeten. Samen met z’n goeie vriend Philippe heeft hij een herenhuis in Blankenberge omgetoverd tot een luxueuze vakantiewoning. “We hebben er ons werk mee gehad”, vertelt Lenny in TV Familie. “We zijn in maart gestart met de werken. Het huis was grotendeels gerenoveerd, maar we hebben zes badkamers toegevoegd en alle sanitair en verwarming vernieuwd. We deden geregeld een beroep op een vakman, maar hebben veel zelf gedaan. Ook Chloé heeft een handje toegestoken. Op die manier hebben we toch geld uitgespaard.”

Na de verbouwing van Chloés appartement in Kortrijk, heeft Lenny de smaak van het renoveren duidelijk te pakken. “Ja, we verhuisden van de ene bouwwerf naar de andere”, aldus Lenny. “Maar als je het resultaat ziet, dat geeft voldoening.” Het pand in Blankenberge, op 50 meter van de zeedijk, kocht Lenny samen met z’n zakenpartner. “Een serieuze investering”, zegt hij. “Maar ’t is een berekend risico. Er zit wat spaargeld in en uiteraard hebben we er een lening voor lopen bij de bank. Nu, je mag de prijs van ons pand niet vergelijken met Knokke of Brugge. Blankenberge is nog betaalbaar. En met het geld van de verhuur kunnen we de komende jaren veel van onze investering recupereren. Want de zee scoort nog altijd, hé. En door corona én het advies om in eigen land op vakantie te gaan, ziet het er zeker goed uit.”

Eerste reserveringen

Het luxevakantiehuis is nog maar net klaar en de eerste reserveringen zijn al binnen. “Je kan ons vinden via airbnb.be en www.trendyvakantiehuis.be”, zegt Lenny. “Hoeveel je betaalt per nacht hangt van de periode af. Gemiddeld ongeveer 400 euro. ’t Is zelfs mogelijk om maar één overnachting te boeken. Maar het is een huis voor groepen. Er zijn 23 slaapplaatsen.”

Lenny heeft van panden zoeken en renoveren inmiddels z’n job gemaakt. “Een fulltime bezigheid”, zegt hij. “Samen met m’n partner ben ik nu op zoek naar een pand in de buurt van Durbuy. En aangezien Chloé en ik nog geen kind hebben, kan ik me hier volledig op storten.”

