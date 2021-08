BINNENKIJKEN. ‘Kom Wat Dichterbij’-zanger Jaap Reesema verkoopt Nederlandse villa

BEKENDE VIERVOE­TERS. Koen Wauters over overleden hond Netse: “Hij beschermde mij toen ik viel op straat”

16 augustus Laurence Van Tongerloo krijgt elke week een BV over de vloer. Ze hebben allemaal één ding gemeen: net zoals Laurence zijn ze trots op hun trouwe viervoeter(s). Deze week is Koen Wauters te gast met zijn drie honden Billie, Jules en Senna. Maar ook de hond Netse, die een alternatieve kankerbehandeling voor mensen kreeg en zo nog 7 jaar heeft geleefd, is nog alle dagen het gesprek ten huize Wauters. Zo vertelt Koen een verhaal over een valpartij toen hij met Netse aan het wandelen was. “Met zijn vier poten en borst vooruit ging hij over mij staan om mij te beschermen. Ik dacht: kom hier mijne maat.”