BINNENKIJKEN. Kleurrijk Nintendo-pretpark opent de deuren in Japan

Het duurde zes jaar om alles te bouwen, en normaal gezien was de opening van Super Nintendo World in de zomer van vorig jaar gepland. Vanwege de coronacrisis kon het pretpark echter geen bezoekers ontvangen, dus werd alles een jaar uitgesteld. De opbouw kostte meer dan 400 miljoen euro, maar het resultaat mag er zijn: het park ziet er precies uit zoals een videogame. Gasten kunnen genieten van het kleurrijke uitzicht, of één van de talrijke attracties uitproberen. Zo kan je bijvoorbeeld racen in een autootje, net zoals in de populaire game ‘Mario Kart’. Veel van de attracties maken bovendien gebruik van virtual reality-brillen, waarmee bezoekers helemaal ondergedompeld kunnen worden in de wereld van Nintendo.