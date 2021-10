BINNENKIJKEN. Kelly Clarkson viert overwinning in pijnlijke scheiding met nieuwe miljoenenvilla

CelebritiesKelly Clarkson (38) is het levende voorbeeld dat the American dream bestaat. De ‘Since U Been Gone’-zangeres wordt bestempeld als de nieuwe Amerikaanse talkshowkoningin, werkt aan een zeer persoonlijk album en kocht zopas een gloednieuwe miljoenenvilla in Los Angeles. Professioneel gaat het haar voor de wind, maar op persoonlijk vlak kreeg ze de laatste tijd heel wat miserie te verwerken. De helse scheiding met haar ex heeft zijn sporen nagelaten, maar ze kon vrijdag wel een grote overwinning boeken.