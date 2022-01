BINNENKIJKEN. Kathleen Aerts opende één maand geleden haar guesthouse: “Corona? Alles gaat hier weer zijn gangetje”

Stijlvolle moderne gezellige kamers, een bar waar je tot in de vroege uurtjes kan vertoeven, een prachtig aangelegde tuin met zwembad omringd door wijnvelden en bergen én de gastvrijheid van Kathleen en Steven. Veel meer hoeft het allemaal niet te zijn om een vakantie helemaal geslaagd te maken. “En daar doen we het ook voor” begint Kathleen. “Steven en ik hebben al zo veel gereisd dat we, denken we toch, goed weten wat belangrijk is voor een zorgeloze vakantie. De reacties van onze gasten zijn allemaal super positief. Vanaf het moment dat ze de poort doorrijden, horen ze sfeervolle muziek. Die lijn hebben we doorgetrokken tot in de toiletten. Muziek van K3? Neen (lacht) We hebben gekozen voor loungemuziek à la Ibiza style. Maar de liedjes van K3 worden wel soms op verzoek aangevraagd door de gasten die in de bar zitten. Ambiance verzekerd. We merken dat iedereen zich hier thuis voelt, en dat is het belangrijkste.”