BINNENKIJKEN. Kate en Pippa Middleton verkopen het Londense huis waar ze samen woonden DBJ

10 december 2018

11u30

Bron: Sunday Times 0 Showbizz Het huis waar Kate Middleton (36) en haar zusje Pippa (35) samenwoonden in het westen van Londen staat in de verkoop. Het mag weg voor de prijs van zo’n 2,2 miljoen euro. Dit meldt The Sunday Times.

Het pand is eigendom van hun ouders Michael en Carole Middleton, die het in 2002 kochten voor 876.000 euro, wat betekent dat ze flinke winst maken bij de verkoop. Het is gelegen in de wijk Chelsea, heeft drie slaapkamers, twee badkamers en een ruime zitkamer, verspreid over 3 verdiepingen.

De zusjes Middleton zijn beide inmiddels getrouwd en wonen elders met hun gezin. De hertogin van Cambridge leeft met prins William en hun drie kinderen in een appartement in Kensington Palace. Pippa, haar echtgenoot James en hun baby Arthur namen onlangs hun intrek in hun pas verbouwde Londense huis.