BINNENKIJKEN. Karl Vannieuwkerke verhuurt huis tijdens zomermaanden SD

11 juni 2019

05u30

Bron: Facebook 2 Showbizz Naar goede gewoonte is Karl Vannieuwkerke (48) deze zomer weer lange tijd van huis omwille van het programma ‘Vive le Vélo’. Zijn vriendin Caroline en zijn pasgeboren zoontje Jack Odile zullen gewoon met hem meereizen. Daarom is het huis van Caroline nu te huur via Airbnb. Dat meldt de presentator op Facebook.

“Villa Vive la vie! (what’s in a name). Nog op zoek naar een vakantieverblijf aan zee de komende maanden? Omdat we zelf veel op pad zijn verhuurt Caroline haar huis in Wulpen (Oostduinkerke) tijdens die periode.” Wie interesse heeft in de moderne, luxueuze villa met vier slaapkamers, kan terecht op Airbnb.

Vanaf 6 juli presenteert Karl Vannieuwkerke (48) voor de zestiende keer zijn zomerse talkshow ‘Vive le Vélo’, waarin hij drie weken lang de actualiteit in en rond de Tour volgt. Toch zal dit seizoen net iets specialer worden, want de Sporza-presentator neemt zijn in april geboren zoon mee. Samen met zijn partner Caroline zal Jack Odile meereizen in een camper. “Een huzarenstukje? Dat vind ik niet”, zei Karl daarover. “De aanwezigheid van Jack Odile zal me alleen maar motiveren. Vorig jaar reisde Caroline ook al mee met de productie en dat is ons enorm goed bevallen. Als Jack hele nachten niet zou slapen, zou het misschien iets moeilijker liggen, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Zijn aanwezigheid gaat volgens mij alleen maar voor een betere dynamiek zorgen.”