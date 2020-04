BINNENKIJKEN. K3'tje Hanne toont trots haar nieuwe huis: “Jaar vol verbouwingswerken” MVO

18 april 2020

15u15 4 Showbizz K3'tje Hanne Verbruggen (26) en haar vriend Jorn namen het heft - en de schop, het schuurpapier en de verfborstel - in eigen handen. Een jaar geleden begonnen ze met het verbouwen van hun eigen huis. Vandaag lichtte Hanne eindelijk een tipje van de sluier op en toonde ze hun prachtige nieuwe woning op Instagram.

“Jorn en ik verbouwen momenteel samen een huisje en het zijn heel zware renovaties”, zei ze eind 2019 nog over de verbouwingswerken. “Momenteel ligt de focus daarop.” Op dat moment was het koppel namelijk al een jaar verloofd. “De trouw is een beetje naar de achtergrond verschoven, maar we blijven er allebei wel keihard naar uitkijken. Ook met het drukke K3-schema zie ik niet meteen mogelijkheden. Dat is niet heel erg, want ik heb van Karen gehoord dat je gerust negen jaar mag wachten (lacht).”

“Wie heeft er zin in wat ‘voor en na’ foto’s en video’s?”, vroeg ze gisteren plots op Instagram. En natuurlijk dat haar vele fans dat zagen zitten. Daarom deelde de zangers vandaag een hele reeks foto’s van de werf, maar ook van het geslaagde resultaat. “We hadden eerst schrik dat het te veel werk zou zijn, maar sinds december konden we er al wonen”, schrijft ze op het sociale medium. “Dus we waren erg blij.”

Kijk hieronder even mee naar al dat harde werk: