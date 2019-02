BINNENKIJKEN. Jennifer Lopez koopt nog maar eens een huis (voor 5,8 miljoen euro) KDL

26 februari 2019

15u30 0 Showbizz Ofwel hebben Jennifer Lopez (49) en haar vriend Alexander Rodriguez (43) de smaak van het kopen en verkopen van panden goed te pakken, ofwel weet het koppel niet goed naar wat voor woonst ze op zoek zijn. Eén maand nadat ze hun appartement in hartje Manhattan te koop hebben gezet, hebben ze nu een strandhuisje gekocht in Malibu. Prijskaartje: 5,8 miljoen euro.

Jennifer en A.Rod, zoals de ex-sporter doorgaans genoemd wordt, bezitten ondertussen al een heus portfolio als het over vastgoed gaat. Jennifer kocht in 2015 een huis in Bel Air waar het koppel nu doorgaans verblijft met hun kinderen, A.Rod beschikt over een luxueus stekje in Florida en Jennifer heeft nog een villa in Florida. Het huis op de iconische Sunset Strip in Los Angeles dat A.Rod in 2014 kocht, staat dan weer te koop. Net als het penthouse van Jennifer in New York en het appartement dat ze vorig jaar samen kochten in Manhattan.

Het strandhuis dat Jennifer en Alexander nu kochten van ‘Entourage’-ster Jeremy Piven lijkt vooral een vakantiehuis te zijn. Het pand, dat aan Old Malibu Road Beach - of ‘Jane Seymour Beach’ zoals de bewoners het noemen omdat die actrice er ook een huis bezit - gelegen is, telt namelijk maar drie slaapkamers, en dat is veel te weinig voor het gezin Lopez-Rodriguez dat samen vier kinderen telt. Als J.Lo en A.Rod dus écht een stekje willen voor hun gezin, zullen ze binnenkort opnieuw een huis aan hun portfolio moeten toevoegen.