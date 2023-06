BINNENKIJKEN. Je kan nu het iconische knalroze ‘Barbie’-droomhuis huren via Airbnb (en Ken heeft het gerenoveerd)

SHOWBIZZWie deze zomer zin heeft in een zonnige vakantie in een knalroze droomvilla, kan het huis van Barbie boeken via Airbnb. Voor de gelegenheid heeft haar vriend Ken het strandhuis in Malibu een make-over gegeven. Verwacht je aan een stevige dosis cowboyspullen, een dansvloer voor linedancen en een gigantisch paard. De actie komt er ter ere van de langverwachte live-actionfilm ‘Barbie’, met Margot Robbie (32) en Ryan Gosling (42) in de hoofdrol.

“Welkom in mijn Kendom! Terwijl Barbie weg is, heeft ze deze zomer de sleutels van haar droomhuis in Malibu aan mij overhandigd. Mijn kamer kan de jouwe zijn voor een nacht”, schrijft Ken op de website van Airbnb. Ken heeft de knalroze droomvilla dan ook gerenoveerd. Zo is het huis gevuld met cowboyspullen, een gigantisch paard, een kledingkast vol iconische Ken-outfits en is er een dansvloer in de buitenlucht aanwezig - waar je kan leren lijndansen. “Ik heb een paar accenten toegevoegd om wat broodnodige Ken-energie te brengen naar het huis”, legt hij uit.

Het levensgrote roze landhuis ligt vlak bij het strand van Malibu en heeft een panoramisch uitzicht. De villa heeft twee slaapkamers, twee badkamers en een groot zwembad, inclusief waterglijbaan. Daarnaast is er ook een bioscoop en een fitness. Natuurlijk is Barbie’s lievelingskleur roze aanwezig in het hele huis.

© REUTERS

Om in het ‘Barbie’-droomhuis te verblijven, moet je op 17 juli om 19 uur een verzoek indienen op airbnb.com/kendreamhouse. Slechts twee personen zullen twee overnachtingen krijgen op 21 en 22 juli. De gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar en van Malibu. De geselecteerden krijgen, naast het verblijf, ook gele en roze rolschaatsen en een surfplank in Ken-stijl mee naar huis. Speciaal voor deze unieke gebeurtenis doneert Airbnb de opbrengsten aan Save the Children, een internationale organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen.

‘Barbie’-film

De eenmalige actie komt er om de release van de langverwachte ‘Barbie’-film te vieren. In de prent speelt Margot Robbie de hoofdrol, aan de zijde van Ryan Gosling. Zij schitteren als Barbie en Ken. Filmstudio Warner Bros. wist voor de film dan ook een echte sterrencast te strikken. Zo zijn onder meer popprinses Dua Lipa, ‘Ugly Betty’-ster America Ferrera, ‘Bridgerton’-actrice Nicola Coughlan, ‘Elf’-acteur Will Ferrell, Hollywoodster Helen Mirren, komedie-actrice Kate McKinnon, Marvel-acteur Simu Liu en ‘Sex Education’-sterren Emma Mackey en Ncuti Gatwa te zien in ‘Barbie’.

‘Barbie’ verschijnt op woensdag 19 juli 2023 in de Belgische zalen.

