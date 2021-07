BINNENKIJKEN. Is dit de villa waar Ben Affleck en Jennifer Lopez gaan samenwonen?

Ben en Jen zijn sinds twee maanden weer samen, nadat ze zich met elkaar verloofden in 2002 om die verloving vervolgens in 2004 weer af te breken. De zangeres gaf destijds aan dat een van de redenen van hun breuk was dat ze continu in de belangstelling stonden. “Wij waren samen in een periode toen roddelbladen nog echt een ding waren, waar je nu gsm’s hebt. We stonden op elke cover van welk tijdschrift dan ook en overal werden we gevolgd door fotografen. Dat heeft zeker impact gehad op onze relatie, hoeveel we ook van elkaar hielden.”