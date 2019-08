Exclusief voor abonnees BINNENKIJKEN. In haar stadstuin komt Veerle Dobbelaere helemaal tot rust: “Mijn smartphone laat ik bewust binnen” VVDW

25 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Actrice en life- en mental coach Veerle Dobbelaere (52) is een echt stadsmens. Groene vingers heeft ze niet, maar ze geniet wel volop van de groene omgeving achter haar huis, net buiten het centrum van Antwerpen. “We wonen niet op het platteland, maar toch kom ik hier helemaal tot rust”, zegt ze in een interview met het weekblad Story.

Veerle Dobbelaere is afkomstig uit Sint-­Niklaas, maar is intussen al jaren niet meer weg te slaan uit het Antwerpse. Ze woonde achtereenvolgens in Borgerhout, op het Zuid in Antwerpen en intussen al negen jaar in Berchem. “Ik ben altijd al een stadsmens geweest”, vertelt Veerle. “In een stad is alles bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer of te voet: heerlijk. Ik zou wel op het platteland kunnen wonen, maar nooit permanent, ik zou de drukte en het vertier missen.”

Voor veel mensen staat een stad gelijk aan geluidshinder. Heb je daar geen last van?

Nee. Hoewel we midden in de stad wonen, hoor je hier geen verkeer. Alleen soms vliegtuigen die opstijgen of landen op de luchthaven van Deurne. En vergis je niet: de luchtkwaliteit is hier heel goed. Dat hebben we wellicht te danken aan de twee parken vlakbij en de beschermde bomen naast onze tuin.

