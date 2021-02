BINNENKIJKEN. In dit liefdesnestje aan zee gaan Maxime Meiland en haar vriend Leroy samenwonen

ShowbizzHet gaat snel voor Maxime Meiland (25) en haar vriend Leroy. Nog geen jaar nadat de vonk oversloeg achter de schermen van ‘Chateau Meiland’, hebben ze een huis gekocht in Noordwijk, aan de kust in Zuid-Holland. En ’t is geen tochtig kasteel waar nog geklust moet worden. De dochter van Martien en Erica tikte een instapklare nette woning op de kop.

In ‘Chateau Meiland’ op Play5 kon u zien hoe de Meilandjes de deur van hun Franse kasteel achter zich dicht hebben getrokken. De verhuis naar hun boerderij in Hengelo lijkt op tv nog het begin van een veelbelovend avontuur, maar ondertussen weten we dat de excentrieke familie ook dat landgoed alweer heeft verkocht, nadat er problemen rezen met de verblijfsvergunning.

Pas gerenoveerd

Die mislukte verhuis was voor dochter Maxime het sein om op zoek te gaan naar een eigen liefdesnestje. Dat heeft ze nu gevonden in Noordwijk, op een boogscheut van de zee. In deze pas gerenoveerde grote woning hoopt ze een nieuwe start te nemen met haar dochtertje Claire (3), én met haar vriend Leroy Molkenboer, die als cameraman aan de opnamen van ‘Chateau Meiland’ meewerkte. Het koppel kan alvast zonder zorgen verhuizen: vervelende opknapwerkjes zijn er de eerstkomende jaren niet bij.

Drie slaapkamers

De woning telt twee verdiepingen, goed voor 139 m² woonoppervlakte. Er is een ruime living en een moderne keuken waar ze met z’n allen kunnen dineren en ‘wijnen’. Prijskaartje voor het liefdesnestje: 729.000 euro.

Op de eerste verdieping zijn er twee slaapkamers, waarvan één voorzien is van een handige inloopkast. Relaxen kunnen ze in de luxueuze badkamer die is voorzien van een ingebouwde regendouche en ligbad. Op de zolderverdieping is er nog een slaapkamer met badkamer, ­ideaal voor logés, maar ook gezinsuitbreiding is dus een optie.

Intussen heeft ook Martien naar verluidt een bod gedaan op een villa in Noordwijk. Afwachten of die koop doorgaat, zónder addertjes onder ’t gras.

Volledig scherm Maxime Meiland keert terug naar Noordwijk waar zij samen met haar vriend Leroy deze luxe twee onder 1 kapwoning heeft gekocht © RV

