BINNENKIJKEN. In dit huis brengen de presentatoren van Qmusic hun zomer door: “Het is precies of we allemaal samen op kot zitten”

ShowbizzHoog bezoek in Oostende. Deze zomer strijken de presentatoren van Qmusic opnieuw neer aan het Q-Beach House, waar ze twee maanden lang radio maken. En niet alleen het radiostation bevindt zich in de zonnige kuststad, ook het huis waar de Qmusic-dj’s hun dagen doorbrengen ligt er. Daar kunnen alle presentatoren samen koken, slapen, werken, plezier maken, en ja, drankspelletjes spelen. “In de studio in Vilvoorde wordt er bijna altijd over het werk gepraat. Hier leren we elkaar eens op een andere manier kennen.”

Heel wat radiopresentatoren van Qmusic, zoals Vincent Fierens, Marie Monballiu, Jana De Wilde en Félice Dekens, brengen hun zomer door in een gezellig pand, op wandelafstand van het Q-Beach House. Voor Marie is het de zesde keer dat ze er verblijft, Jana is toe aan haar tweede zomer. “Vroeger zaten alle dj’s verdeeld over verschillende appartementen in Oostende, maar nu zitten we samen in een groot huis. Dit is een pak gezelliger", vertelt Marie.

Korte nachten met drankspelletjes

Groot mag je de woning alleszins noemen, want met twee woonkamers, twee keukens, twee badkamers en vijf slaapkamers is er plaats zat. Er verblijven dan ook niet alleen Q-dj’s, maar ook producers of de mensen van online spenderen er hun zomer. “Gelukkig hebben we elk onze eigen kamer, want de hele zomer je kamer delen met een collega, dat zou iets te veel van het goeie zijn", lacht Marie. “Maar we maken wel veel plezier samen”, gaat Jana verder. Achter haar pronken enkele gezelschapspelletjes en een fles jenever. “We hebben al vaak ‘circle of death’ en ‘blackbox’ gespeeld. Met Vincent Fierens hebben we er al een paar korte nachten op zitten. Maar het is echt leuk om je collega’s eens op een andere manier te leren kennen. In Vilvoorde op de bureau praten we continu over het werk. Hier is het precies alsof we allemaal samen op kot zitten.”

Samenwonen, dat betekent niet alleen drankspelletjes spelen en plezier maken, want ook de was en de plas moet gedaan worden en er moet eten op tafel staan. De Qmusic-dj’s ontsnappen niet aan de traditionele huishoudelijke taken, al is de ene er toch iets beter in dan de andere. “In het ideale scenario doet iedereen zijn eigen afwas, maar zoals op elk kot is de realiteit anders”, aldus Jana. “Je laat wel eens een kommetje met een lepel staan en dat kommetje trekt uiteindelijk een tweede kommetje aan en zo gaat het verder. Tegen dat de weekendploeg toekomt staat er plots een hele vaat.” En Marie is dan af en toe het slachtoffer dat de klus op zich neemt. “Beneden hebben we een vaatwasmachine en ik kan zeggen dat ik hem al vaak heb uitgeladen", knipoogt ze.

Kleren drogen met de haardroger

Marie en Jana hebben beide een partner die ze de hele week moeten missen, dus in het weekend trekken ze terug naar hun geliefde Antwerpen om wat quality-time in te halen. Jana heeft het dan ook moeilijk om haar vriendin een hele week te moeten missen. “In het begin zou ik de nacht van vrijdag op zaterdag nog blijven slapen in Oostende en pas zaterdagochtend naar Antwerpen terugkeren, terwijl ik mezelf nu verplicht om vrijdagavond om 22u nog richting Antwerpen te rijden om toch nog bij mijn lief te kunnen slapen. Twee maanden aan een stuk weg zijn, dat is echt lang.”

Volledig scherm Marie met haar vriend Kevin en Jana met haar vriendin Elien © Instagram

Elke maandag vertrekken de twee terug naar Oostende, maar dat gaat niet altijd even vlot. “Het is van mijn kotperiode geleden dat ik nog een valies moest maken voor een weekje ergens te gaan wonen, dus in het begin was dat toch even wennen. Zo was ik eens mijn was vergeten doen, waardoor dat nog snel maandagochtend moest gebeuren. Ik heb toen mijn kleren met een haardroger zitten droogblazen zodat ik toch iets zou hebben om mee te nemen", verklapt Jana.

Fans ontmoeten

Hoewel het pand waar de Q-dj’s overnachten geen publiek ontvangt, kunnen trouwe fans van de radiozender wel een bezoekje brengen aan het Q-Beach House op het strand. Marie presenteert er nog tot 13 augustus en je kan er Jana terugvinden tot het einde van de zomer. “Wij kijken er elk jaar zo naar uit om naar het strand te gaan”, vertellen de twee. “Het is precies een schoolreis waar we tien maanden naar uitkijken, want dan ontmoeten we eindelijk eens de mensen voor wie we radio maken. En dan mogen we samen op de foto en kunnen we een babbeltje slaan. Het is een pak vermoeiender dan presenteren in de studio in Vilvoorde, maar je krijgt er zoveel voor terug. Eigenlijk is het onze tweede thuis.”

Het Q-Beach House is nog tot en met 31 augustus open van 10 uur tot 22 uur. Meer info op de website van Qmusic.

