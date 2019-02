BINNENKIJKEN. In dit hotel verbleven de vrijgezelle 65-plussers van ‘Hotel Römantiek’ KDL

07 februari 2019

13u10

Bron: Story 0 Showbizz De derde reeks van ‘Hotel Römantiek’ is afgelopen woensdag van start gegaan. In het VIER-programma trekt een bende single 65-plussers er samen met presentatoren Otto-Jan Ham (40), Sven de Leijer (39) en Frances Lefebure (30) op uit om de nieuwe liefde van hun leven te vinden. Plaats van afspraak: het zonnige Tunesië.

Twaalf single mannen – en niet acht, want op het einde van aflevering één arriveerden als verrassing vier extra mannen ­– en zestien vrijgezelle vrouwen vormen de hoofdingrediënten van het nieuwe seizoen van ‘Hotel Römantiek’. Stuk voor stuk hebben ze al een heel deel van hun eigen liefdesgeschiedenis geschreven. Bij de ene is dat al wat straffer dan bij de andere, maar stuk voor stuk koesteren ze dezelfde wens: een nieuwe partner vinden om de rest van hun leven mee door te brengen. De Cupido’s die daarvoor moeten zorgen, zijn net als de afgelopen twee jaar Otto-Jan Ham, Sven de Leijer en Frances Lefebure. Samen met de 65-plussers trok het drietal in oktober naar Tozeur, een stedelijke oase in centraal Tunesië. Daar kreeg de romantiek acht dagen lang de kans om te groeien.

Kamer met twee bedden

Aan sfeer ontbrak het alvast niet. ‘We zijn hier goed gevallen, we dachten ‘elk eentje’, maar ‘t zijn er elk twee nu’, klonk het ludiek bij een van de twee Norberts toen hij te horen kreeg dat hij en zijn (oorspronkelijk) zeven mannelijke collega’s een partner konden zoeken tussen de zestien meegereisde vrouwen. Elke deelnemer kreeg in het Ksar Rouge El Dorador hotel in Tozeur een eigen kamer, met telkens twéé bedden. Je weet nu eenmaal nooit wat Cupido in petto heeft. De omgeving biedt alvast volop kansen op romantiek. Het viersterrenhotel staat immers in de bijzondere regio van Sjott el-Djerid, een gesloten zoutmeer in centraal Tunesië dat tussen de 10 en 25 meter onder het zeeniveau ligt, maar voor het overgrote deel is opgedroogd. Een tafereel dat voor prachtige televisiebeelden zorgt. Voeg daar nog de warme temperaturen aan toe – toen de kandidaten er verbleven was het gemiddeld 28 graden in Tunesië – en je weet dat alle ingrediënten aanwezig waren voor een warme sfeer. Of er ook echt een vonk is overgesprongen tussen kandidaten, komen we de komende weken te weten...

Op het einde van elke aflevering mogen de vrijgezellen hun top drie doorgeven. De man en vrouw die het best met elkaar matchen, worden uitgeroepen tot het ‘zwaankoppel’ en mogen naar een apart verblijf. Daar krijgen ze de kans om elkaar op een iets rustigere manier te leren kennen. Op het einde van aflevering één viel de eer te beurt aan Willy (65) en Angèle (75).