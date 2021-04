BINNENKIJKEN. In deze villa van 2,6 miljoen euro nemen De Meilandjes hun intrek

Dikke pech, dat is wat de Meilandjes is overkomen. De verhuisdozen zijn nog maar net uitgepakt in Hengelo, waar ze na hun Franse avontuur een nieuwe toekomst wilden opbouwen, of Martien Meiland en zijn vrouw Erica mogen alles weer beginnen in te pakken. Een geschil met de gemeente over vergunningen ligt aan de basis van deze onverwachte wending. De flamboyante Martien en zijn gezin hadden nochtans erg veel zin om op het platteland een nieuw leven op te bouwen. Maandenlang hadden ze een vervallen Frans kasteel opgeknapt en uitgebaat als B&B, tot de stress en gebrek aan privacy hun tol eisten. ‘Het is natuurlijk heel leuk, zo’n chambre d’hôtes, maar je kan zelf nooit eens in je duster naar beneden’, zei Martien. En dus besloten ze Chateau Marillaux te verkopen en terug te keren naar Nederland, waar ze in Hengelo een prachtige boerderij van 900.000 euro op de kop tikten. Het leek een ideaal scenario, want hun nieuwe woonst was opgedeeld in drie wooneenheden, waardoor Martien, Erica en dochter Maxime elk over hun eigen private ruimte beschikten, maar tegelijk vaak samen konden zijn. Want ook al zijn de homoseksuele Martien en Erica geen liefdeskoppel meer, op papier zijn ze wel man en vrouw, en ze kunnen ook gewoon niet zonder elkaar.