BINNENKIJKEN. In deze villa hield Ghislaine Maxwell zich al die tijd schuil: “Laat ons zeggen dat we niet vriendelijk aangeklopt hebben” MVO

05 juli 2020

16u44

Bron: The Sun 5 Showbizz Ghislaine Maxwell (58), de rechterhand van pedofiel Jeffrey Epstein, hield zich lange tijd schuil in deze villa in Bradford, New Hampshire. Ze kocht het stulpje in december vorig jaar voor 1,7 miljoen dollar (1,5 miljoen euro), volledig in cash.

Het pand telt vier slaapkamers en vier badkamers. De grootste slaapkamer heeft een inloopkast en een eigen open haard. Meer plaats dan ze in haar eentje nodig had, maar Maxwell stond altijd al bekend om haar decadente smaak. De omwonenden van het 63 hectare grote landgoed in de Amerikaanse staat New Hampshire hadden geen idee dat Ghislaine zich er schuilhield. “Zo zie je maar, je weet niet altijd wie je buren zijn”, vertelt ‘buurvrouw’ Laurie Colburn, wier huis ongeveer anderhalve kilometer van Maxwells landgoed ligt.

“Ik ben verrast, want dit is een kleine, rustige stad. Maar ik denk dat juist dat het een goede plek maakt om je te verstoppen”, zegt de 18-jarige Jenna Cook in de hoofdstraat van Bradford. Zij en andere bewoners zeiden dat ze Maxwell nooit in de stad hadden gezien.

Ghislaine Maxwell werd donderdag thuis gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de zedendelicten van Jeffrey Epstein, die in augustus vorig jaar zelfmoord pleegde in zijn cel. In totaal waren er 24 agenten aanwezig bij de inval, van de FBI en de lokale politie. “Het slot aan de poort werd opengeknipt met een tang”, aldus één van de agenten in The Sun. “We reden vervolgens aan hoge snelheid over de oprit van een kilometer, met 15 wagens. En laat ons zeggen dat we vervolgens niet beleefd op de deur hebben geklopt. Die hebben we ingestampt. Het was 20 na 8 ‘s morgens, en Maxwell was wakker en aangekleed. Vreemd genoeg had ze niet echt een opvallende reactie, het was alsof het allemaal niet tot haar doordrong. Binnen enkele seconden was ze in de boeien geslagen.”