BINNENKIJKEN. In deze muzikale ‘mancave’ vindt Willy Sommers zijn rust en creativiteit

Showbizz Willy Sommers en Natalia over hun zomer en de toekomst na corona: “Men dwíngt ons het vaccin te nemen. Da’s niet oké”

2 juli Hij voerde een zware strijd met het virus, zij ging voor een tweede zwangerschap. Willy Sommers (68) en Natalia (40) beleefden corona op een heel ándere manier. En nu het eind van de tunnel in zicht is, hebben ze ook elk hun mening over de prijs die we voor onze hernieuwde vrijheid moeten betalen en de vaccinatiestrategie. In een dubbelgesprek met Dag Allemaal vertellen de twee over corona, hun plannen, het herstelproces van de ene en de zwangerschap van de andere. “Ik heb beslist om minder te gaan optreden.”