BINNENKIJKEN. In deze hoeve van 1,8 miljoen euro bouwt Kanye West aan zijn romance met Irina Shayk

CelebritiesNu Kim Kardashian (40) en Kanye West (44) officieel uit elkaar zijn, is het niet meer dan logisch dat de twee elk hun eigen pand hebben. Kim mocht van haar ex-man samen met hun vier kinderen in hun herenhuis van 50 miljoen euro blijven terwijl Kanye zijn intrek nam in een iets goedkoper stulpje. Te midden van Los Angeles heeft de rapper een eigendom dat hij momenteel gebruikt als vrijgezellenhuis. Al is er de laatste tijd maar weinig ‘vrijgezellen’ aan nu zijn romance met Irina Shayk (35) steeds meer vorm krijgt.

De rapper kocht de luxueuze woning van 1,25 hectare in 2018. Volgens de beschrijving roept de combinatie van de rustieke buitenkant en het prachtige bijgewerkte interieur de geest op van een oud Californische ranchhuis. Het pand bestaat uit meerdere gebouwen, waarvan het hoofdgebouw vier slaapkamers heeft. Daarnaast kan je er een hardhouten vloer, gewelfde plafonds, een master suite met een inloopkast en een bad in spa-stijl en een stenen open haard in terugvinden.

Als Kanye bezoek heeft, dan kunnen de gasten gerust blijven slapen, want naast het hoofdgebouw bevinden er zich ook twee gastenverblijven op het terrein. Die hebben in totaal zes slaapkamers en zeven badkamers. Tot slot bestaat West zijn domein ook nog uit een garage waar plaats is voor vier auto’s, een enorme werkplaats of schuur en genoeg ruimte om later een zwembad of een wijngaard aan te leggen.

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm © Zillow

Volledig scherm © Zillow

Volledig scherm © Zillow

Volledig scherm © Zillow

Kinderen beschermen voor paparazzi

Wie goed kijkt naar de foto’s, merkt op dat de huizen omringd zijn met grote witte zeilen. Als Kanye zijn kinderen langskomen, wil hij dat ze gespaard blijven van pottenkijkers. Met de doeken hoopt de rapper indringers weg te houden van North (8), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (2), de kinderen die hij deelt met Kim. Het goeie nieuws is dat de kinderen niet zo ver moeten rijden om hun papa te bezoeken, want Kanye zijn woning ligt op amper dertien kilometer van Kim haar stek in de gated community van Hidden Hills. De Amerikaanse realityster is ook niet meteen van plan om haar huis te verlaten. Volgens bronnen is het ook nooit in vraag gesteld wie er na de scheiding daar mocht blijven. “Kim heeft haar leven daar helemaal opgebouwd en wil nu dat het pand het hoofdverblijf wordt voor haar kinderen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Kim Kardashian en Kanye West in betere tijden © Evan Agostini/Invision/AP

Toch zal Kim misschien niet meer de enige vrouw zijn die de Kardashian-kroost mag opvoeden. Kanye is al drie maanden volop aan het daten met het Russische model Irina Shayk. “Kanye en Irina zien elkaar regelmatig”, aldus een insider. “Het is nu casual, maar ze zijn gek op elkaar.” West en Shayk hebben ook een geschiedenis samen: het model verscheen in de muziekvideo van ‘Power’, de single die de rapper in 2010 uitbracht. West rapte ook al over Shayk in zijn nummer ‘Christian Dior Denim Flow’. “Ik wil Irina Shayk naast Doutzen Kroes zien”, zong Kanye.

Ex van Bradley Cooper en Cristiano Ronaldo

Enkele Amerikaanse bronnen zagen ook dat West zondagmiddag op de oprit van zijn huis in LA geparkeerd stond. De rapper kwam juist terug thuis nadat hij voor zijn verjaardag naar de Provence was getrokken met zijn nieuwe vlam. Hoewel het nu nog een idyllisch tripje zonder kinderen was, kan hun romance uitgroeien in een relatie waar Irina de rol van plusmama krijgt. En ook Kanye krijgt er dan nog een vijfde spruit bij. Shayk heeft namelijk al een dochter uit een vorige relatie. Samen met haar ex Bradley Cooper (46), de Amerikaanse acteur die onder meer bekend is van ‘The Hangover’ en ‘Shallow’ deelt Lea (4). Daarnaast had Irina eerder al een relatie met de topvoetballer Cristiano Ronaldo (36).

Volledig scherm Irina Shayk en haar dochtertje Lea Cooper © GC Images

LEES OOK: