BINNENKIJKEN. Iconische villa uit ‘The Godfather’ te koop voor 117 miljoen euro SD

20 oktober 2018

21u07

Bron: Harper's Bazaar/Quote 0 Showbizz Een unieke kans voor filmliefhebbers die een paar miljoen op overschot hebben. Het huis waarin scènes uit ‘The Godfather’ en ‘The Bodyguard' zijn gefilmd, is te koop voor 135 miljoen dollar, een slordige 117 miljoen euro.

De luxueuze villa in Beverly Hills kreeg de naam ‘The Beverly House’ mee en werd in 1927 ontworpen door meester-architect Gordon Kaufmann, ook bekend van de Hoover Dam en het Hollywood Palladium. Het zal dan ook niet verbazen dat een van de eerste eigenaars niemand minder was dan de invloedrijke Amerikaanse krantenmagnaat William Randolph Hearst. Naast Hearst resideerde ook zijn minnares en stomme film-actrice Marion Davies in het huis tijdens de zogenoemde Golden Era van Hollywood. Nog een leuk weetje: John F. Kennedy verkoos het stulpje als decor voor zijn wittebroodsweken met Jacqueline.

Het prestigieuze ‘Beverly House’ verscheen daarnaast in onder andere ‘The Bodyguard’ en ‘The Godfather’. In die laatste doet het huis dienst als decor voor de iconische scène met de afgehakte paardenkop.

Voor de vraagprijs van 135 miljoen dollar krijgt de koper volgens Top Ten Real Estate een halve hectare landgoed met maar liefst 19 slaapkamers, 29 badkamers, een tennisveld, twee bioscoopzalen, een twee verdiepingen tellende bibliotheek, een balzaal, een biljartkamer, een dinerruimte en een luxueuze wellness. Indien de potentiële koper de volledige vraagprijs biedt, wordt ‘The Beverly House’ het duurste huis van Los Angeles.