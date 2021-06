BINNENKIJKEN. ‘Huis Gemaakt’-winnaars Antje en Ruben: “Als alles af is zal de woning 370.000 euro waard zijn”

ShowbizzDankzij hun overwinning in ‘Huis Gemaakt’ mogen Antje en Ruben (allebei 26) blijven wonen in het huis waarin ze zo hard hebben gewerkt. Goed voor een cadeau van 350.000 euro. Al zijn de twee lang niet van plan om het geld nu over de balk te gooien. Tijdens een rondleiding door hun woonst vertellen de twee over het pittige parcours, wat er nog allemaal afgewerkt moet worden en waarom ze zich toch wat schuldig voelen over hun winst. “We gaan de twee verliezende koppels ook financieel steunen. Maar wel anoniem.”