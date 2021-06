BINNENKIJKEN. Het idyllische zomerhuis van Kathleen Aerts: “Onze boerderij was bijna een parenclub geweest”

Showbizz“Aan het sterfbed van mama besefte ik dat we meer tijd moeten doorbrengen op onze boerderij in België”, zegt Kathleen Aerts (43). En dus vertoeft ze deze zomer met haar gezin twee maanden in de bossen van de Antwerpse Kempen. Speciaal voor u geeft Kathleen een rondleiding op haar idyllische domein, waar plaats is voor 16 personen en u binnenkort zelf kan logeren. Een bijverdienste die ze goed kan gebruiken, want haar nieuwe project in Zuid-Afrika blijkt een pak prijziger dan gedacht.