BINNENKIJKEN. Gordon zet zijn indrukwekkende villa te koop KD

19 november 2019

17u00 1 Showbizz De villa van Gordon (51) staat te koop. De vraagprijs is niet bekend. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Gordon of zijn makelaars voor meer info. De Nederlander telde zelf 1,2 miljoen euro neer voor het huis, dat acht kamers telt en een woonoppervlakte heeft van 471 vierkante meter. De woning is voorzien van een zwembad met bar, een gym en een keuken.

Zelf kocht Gordon de villa in Blaricum in september 1999 voor een prijs van 1,2 miljoen euro. In 2013 probeer hij hem een eerste keer te verkopen voor 3 miljoen euro. In 2016 volgde een nieuwe poging voor 2,9 miljoen euro. De huidige vraagprijs is niet bekend. De presentator laat verder weten twintig mooie jaren te hebben gehad in zijn stulpje en zal de herinneringen blijven koesteren. “Gelachen, gehuild, gefeest, gedanst op deze bijzondere plek. Maar het is tijd voor verandering en een ander leven. Ik verkoop een stuk van mijn energie die dit huis zo te gek maakt. Hier gaan andere mensen gelukkig worden, dromen en een toekomst opbouwen”, klinkt het online. “Dus met gepaste trots neem ik afscheid van dit icoon in mijn leven om verder te kunnen naar mijn nieuwe bestemming. Ik dank je hartelijk geweldig lief krankzinnig gaaf huis en vergeten zal ik je nooit. Wie wordt de nieuwe eigenaar?”

