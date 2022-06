BINNENKIJKEN. Gordon zet penthouses in Kaapstad en Amsterdam te koop: “In Dubai vond ik waar ik zo naar verlangde”

ShowbizzGordon (53) heeft na lang zoeken in Dubai z’n nieuwe thuis gevonden. En dus neemt de Nederlandse zanger en presentator afscheid van zijn penthouses in Amsterdam en Kaapstad. Potentiële kopers moeten wel diep in de buidel tasten, want er hangt een serieus prijskaartje aan de luxe waarin Gordon jarenlang baadde. “Drie huizen op drie continenten is wat te veel van het goede”, lacht de Nederlander in ‘Dag Allemaal’.