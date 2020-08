BINNENKIJKEN. Geen zomer-huwelijk, wel een nieuw optrekje: Jennifer Lopez blijft niet bij de pakken zitten Isabelle Broothaerts

11 augustus 2020

20u21

Bron: Story 0 Showbizz Het droomhuwelijk van Jennifer Lopez (51) en haar verloofde Alex Rodriguez (45) zal niet voor deze zomer zijn, maar uitstel betekent uiteraard geen afstel. Bovendien heeft J.Lo al een ander tijdverdrijf gevonden om kwistig met geld te strooien: ze kocht een charmant huisje dat ze volgens haar eigen goede smaak wil inrichten.

Het moest en zou het jaar van Jennifer Lopez en Alex Rodriguez worden, met hun huwelijk als absolute hoogtepunt, ergens in de tweede helft van deze zomer. Voor Jennifer is het haar vierde huwelijk, voor Alex zijn tweede. Ervan overtuigd dat dit haar laatste huwelijk zou zijn, wou J.Lo dan ook een trouwpartij met alles erop en eraan, in een romantische setting op Italiaanse bodem. Wetende dat de twee elkaar regelmatig overladen met dure geschenken (Jennifer kreeg voor haar verjaardag ooit een exclusieve en peperdure Porsche cadeau), zouden ze voor hun huwelijk kosten noch moeite sparen, inclusief een gastenlijst die koninklijke allures uitstraalde. Helaas heeft de wereldwijde coronacrisis er anders over beslist, en voelden de tortelduifjes zich, net zoals zovele andere koppels, genoodzaakt om de trouwpartij af te gelasten. ‘Ze hebben er lang over nagedacht, maar een uitstel van de festiviteiten leek hen de verstandigste en veiligste beslissing’, zegt een intimus van het koppel. ‘Alle gasten werden intussen geïnformeerd dat het zomerhuwelijk voor onbepaalde tijd uitgesteld is.’ Het koppel denkt na over een nieuwe datum, maar evident is dat niet. Qua locatie staat Italië nog altijd op hun verlanglijst, maar alleen als de tijd er rijp voor is.

Romantische gedachten

Net als bij zovele bruidjes in spe was de annulering ook voor Jennifer een bittere pil om te slikken, maar de popster heeft de verbintenis gelukkig altijd met nuchtere ogen bekeken. ‘Toen we pas verloofd waren, dacht ik ietwat nerveus: oooh, gaan we over enkele maanden al trouwen!? Alle romantische gedachten die me al drie keer in het huwelijksbootje deden stappen, kwamen plots weer in alle hevigheid naar boven’, zei ze tegen Oprah Winfrey. ‘Maar toen dacht ik: als we dan toch samenblijven voor de rest van ons leven, is er toch eigenlijk ook geen haast bij?’ De popster en de voormalige honkballer vormen een stel sinds 2017, nadat Jen haar relatie met haar danser en choreograaf Casper Smart had verbroken, en in maart 2019 verloven ze zich. Maar het koppel kent elkaar al veel langer. In 1999 is Alex zelfs fan van de jonge Jennifer en durft hij alleen haar handtekening te vragen als ze elkaar ontmoeten. In 2005, tijdens een baseballwedstrijd en in het bijzijn van Marc Anthony, met wie Jen op dat moment getrouwd is, slaan ze een beleefd praatje. Met Marc krijgt Jen overigens twee kinderen, de tweeling Emme en Max. Pas twaalf jaar later lopen ze elkaar opnieuw tegen het lijf en laait de liefde op.

Hoe meer, hoe liever

Sindsdien steekt Jennifer haar adoratie voor Alex niet weg. ‘Jij bent mijn zielsverwant’, zegt ze tijdens haar speech op de VMA’s. ‘We zijn elkaars spiegel. Mijn leven is zachter en beter sinds jij er deel van uitmaakt, omdat je me elke dag doet beseffen dat je alles kan bereiken wat je wil. The sky is not the limit, en dat geldt ook voor wat we samen kunnen bereiken, met liefde, vertrouwen en begrip. Ik zou met niemand anders samen willen zijn. Jij bent mijn macho, en ik hou van je.’ Voor hun grootste verbintenis in het bijzijn van vrienden en familie moeten ze dus nog even op de tanden bijten, maar Jennifer bleef niet stilzitten en zocht een ander leuk tijdverdrijf. Samen met Alex kocht ze een charmant huisje in Los Angeles. Of ze er zelf zullen wonen, is twijfelachtig, aangezien het aan de kleine kant is, maar de sympathieke Jennifer maakt er ongetwijfeld iemand van haar familie gelukkig mee. Leuk detail: op hun huwelijksfeest zullen hoogstwaarschijnlijk ook alle exen aanwezig zijn, want ook hen draagt ze nog een warm hart toe. ‘Het wordt een all-inclusive feest. Hoe meer, hoe liever!, liet Alex zich al ontvallen. Dat wordt dus niet alleen een sprookjesachtig evenement, maar zeker ook een spraakmakend.