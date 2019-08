BINNENKIJKEN. ‘Friends’-acteur Matthew Perry zet zijn penthouse te koop voor 39 miljoen euro Redactie

16 augustus 2019

12u00

Bron: Dag Allemaal 4 Showbizz Hollywoodster Matthew Perry (49), beter bekend als Chandler in ‘Friends’, zet zijn adelaarsnest in Los Angeles in de etalage. Vooral het spectaculaire panorama vanop de veertigste verdieping is een sterke troef.

Het luxueuze penthouse is zo’n 860 m2 groot, telt vier slaapkamers en beschikt over een privébioscoop en een biljarttafel. Het designinterieur ziet er wat onpersoonlijk uit, maar de stoffen zetels zorgen toch voor een huiselijk accent. In het gebouw is ook een zwembad en fitness. En er is nog goed nieuws. Matthew Perry lijkt stilaan aan de betere hand. Hij vecht al een hele tijd tegen verslavingen en een depressie, maar werd nu voor het eerst in twee jaar nog eens in het openbaar opgemerkt.