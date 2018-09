BINNENKIJKEN. Ellen DeGeneres koopt villa van 13 miljoen euro in Beverly Hills SD

26 september 2018

13u10 1 Showbizz Ellen Degeneres heeft nog maar eens haar slag geslagen op de huizenmarkt. De 60-jarige Amerikaanse talkshowhost heeft samen met haar echtgenote Portia de Rossi (45) voor bijna 13 miljoen euro een villa in Beverly Hills op de kop getikt. Dat meldt entertainmentblad Variety.

De prestigieuze villa in de heuvels werd ooit bewoond door de in 2015 overleden actrice Majorie Lord en werd na een grondige renovatie in april van dit jaar te koop gezet.

Het pand heeft maar liefst 5 slaapkamers en 4 badkamers. Alle slaapkamers hebben directe toegang tot de patio en de tuin en de master bedroom heeft een open haard en een prachtig panoramische uitzicht. De grootste badkamer is uitgerust met een indrukwekkend bad in Romeinse stijl dat uitkijkt op een ommuurde binnenplaats.

In de woonkamer vind je een open haard van marmer en ook het keukenblad is vervaardigd uit dezelfde dure steensoort. De beige marmeren vloertegels strekken zich uit van de woonkamer tot het zwembad, waar je een magnifiek uitzicht geniet. Vanop het terras, uitgevoerd met Griekse zuilen, kun je de stad Los Angeles en de Stille Oceaan zien. DeGeneres en de Rossi hebben verder de beschikking over een zwembad en een luxueuze buitenkeuken.

De vastgoedmarkt is DeGeneres, die liefst 30 Emmy Awards op haar naam mag schrijven, niet vreemd. Zo bezat ze al huizen in Montecito, Carpinteria en Santa Barbara.