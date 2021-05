BINNENKIJKEN. Ellen DeGeneres koopt plots ranch van 11,7 miljoen euro terug: een teken aan de wand?

Ellen DeGeneres en haar vrouw Portia de Rossi kochten in september 2017 het prachtige domein, genaamd ‘Rancho San Leandro’ in Montecito, een rustig stadje in Santa Barbara, Los Angeles. Toen betaalde het koppel er 7,2 miljoen dollar voor (zo’n 5,9 miljoen euro). Nog geen jaar en heel wat renovatiewerken later verkochten ze het pand terug met flinke winst. Het koppel kreeg er 9 miljoen euro voor. De koper, Sean Rad, medeoprichter van Tinder, trouwde er met zijn partner en hield een romantische ingetogen huwelijksceremonie op het domein. In het voorjaar van 2019 zette Rad de woning alweer te koop voor 10,4 miljoen euro, maar er waren toen niet meteen geïnteresseerden.