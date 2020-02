BINNENKIJKEN. Dit is de nieuwe Hollandse stek van de familie Meiland, van bijna één miljoen euro KDP

13 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz “We hebben leuk nieuws! We gaan verhuizen. Niet hier in Frankrijk, we gaan terug naar Nederland!” Kasteelheer Martien Meiland (58) van de reality- serie ‘Chateau Meiland’ heeft een landgoed van 1,2 hectare in Hengelo gekocht, in het oosten van Nederland, niet ver van de Duitse grens. De vraagprijs was 975.000 euro.

Verbouwen zoals in hun Franse chateau zal niet nodig zijn, want de woonboerderij met drie slaapkamers en evenveel badkamers is tiptop in orde. Op het domein staat nog een tweede woonverblijf annex kantoor, een vrijstaande dubbele garage en een luxueus gastenverblijf met zuidgerichte veranda. Opvallend: bij de boerderij horen ook volledig uitgeruste paardenstallen. Heb je de aflevering van ‘Chateau Meiland’ gezien waarin de familie ging paardrijden? Martien vond het maar niks. “Dit kan niet goed gaan”, bromde hij.

Maar wat met al die mensen die al een verblijf in Chateau Marillaux reserveerden? Het kasteel is volgeboekt tot 2023. Volgens berichten zouden de annuleringen binnenstromen nu de Meilandjes gaan verhuizen. Maar dat ontkent dochter Maxime formeel. “En het derde seizoen van ‘Chateau Meiland’ gaat gewoon door”, klinkt het.