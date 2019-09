BINNENKIJKEN. De Obama’s kopen een vakantiehuis op hun favoriete eiland KDL

13 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De zomervakantie mag dan voorbij zijn, voor Barack (58) en Michelle (55) Obama hangt er nog een staartje aan vast. Het koppel was zo onder de indruk van het huis waar ze hun vrije dagen doorbrachten, dat ze er doodleuk een bod op deden.

Een immens domein met uitzicht op de Atlantische oceaan, een huis met zeven slaapkamers en een zwembad, een privéstrand met boothuis... Je zou voor minder vallen voor de villa waar Barack en Michelle Obama en hun twee dochters Malia (21) en Sasha (18) de zomer doorbrachten. Hoewel het niet de eerste keer was dat het viertal naar Martha’s Vineyard trok - een eiland ten oosten van New York -, hebben ze nu besloten er hun vaste vakantiestek van te maken. Barack en Michelle hebben immers een bod gedaan op hun vakantiehuis, dat al een jaar te koop stond voor 13,3 miljoen euro. De verkoop is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar dat zou een kwestie van dagen zijn.