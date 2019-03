BINNENKIJKEN. ‘De Luizenmoeder’-acteur Maarten Ketels woont op een boot in Londen CD

Bron: Story 0 Showbizz Het is niet voor iedereen weggelegd: met je partner en baby op een ruimte van twintig vierkante meter wonen. Toch ziet Maarten Ketels (33), Ronald in ‘De Luizenmoeder’, niets dan voordelen aan zijn woonboot in Londen. “We leven vooral buiten. Winter én zomer. De stad is onze tuin.”

Maarten Ketels, nu te zien als conciërge Ronald in de VTM-reeks ‘De Luizenmoeder’, heeft een appartement in Brussel. Het is zijn verblijfplaats wanneer hij aan het werk is in België. Maar een echt thuisgevoel heeft hij op de Londense woonboot die hij deelt met zijn Britse vriendin Kimberley en hun dochtertje Willow, die vijftien maanden is. “Toen ik Kimberley leerde kennen in Zuid-Afrika, had ze net deze boot gekocht, de Sunshine. Ik besloot haar te helpen met de renovatie, en zo is de vonk overgeslagen.”

Er schuilt dus een handige harry in jou?

“Toen ik nog op de toneelschool zat, was ik bang om nooit werk te vinden als acteur. Daarom heb ik in avondschool opleidingen gevolgd: meubelmaker, aannemer ruwbouw en beton, én lasser. Die vaardigheden zijn me al serieus van pas gekomen, want de woonboot was volledig vervallen. Langs buiten moest alles opnieuw geverfd worden, en het interieur is volledig gestript. Buiten de loodgieterij en elektriciteit heb ik alles zelf gedaan. Die renovatie was het zwaarste wat ik ooit heb gedaan, maar ook het beste en meest onwaarschijnlijke. En het belangrijkste: het is bijna achter de rug (lacht).”

Vraagt zo’n boot niet voortdurend veel onderhoud?

“Om de twee jaar moet je de bodem schilderen, maar dat is niet zo’n groot werk. In een huis moeten de raamkozijnen ook om de zoveel tijd opnieuw aangepakt worden, hé.”

Fascinatie voor water

Jullie woonboot ligt in de Londense kanalen. Is dat een goedkoper alternatief voor de verschrikkelijk dure huurappartementen in de stad?

“De eerste twee jaar niet, want we hebben veel geld gestoken in de aankoop van de boot en de materialen voor de renovatie. Maar de boot is nu wel van ons, niemand komt maandelijks aan onze mouw trekken voor de huur.”

Jullie moeten wel om de twee weken elders ­aanmeren.

“Ja, we betalen jaarlijks een licentie voor de rivieren en kanalen in het Londense. Dat betekent dat je die niet mag verlaten, maar ook dat je om de twee weken van aanlegplaats moet veranderen. Zo krijgt iedereen de kans om afwisselend op de ‘mooiste’ plekjes te leven.”

Ik zie niet iedereen blij worden van een woonboot, maar jouw enthousiasme is overduidelijk.

“Voor mij is dit een droom die uitkomt. Als kind al had ik een fascinatie voor water, en boten hebben me dus ook altijd aangesproken. Nog voor ik Kimberley leerde kennen, had ik mijn vaarbewijs. Het leven op het water is een pak rustiger dan pal in een stad. Je leeft echt in de natuur.”

Drijvende studio

Jullie wonen op 20m2. Hoe zit het met het comfort aan boord?

“We hebben water, gas en centrale verwarming. Wat heeft een mens meer nodig? Zo’n woonboot dwingt je wel om heel bewust om te gaan met water en energie. Voor warm water moet ik bijvoorbeeld vooraf de boiler aanzetten. En dan maar hopen dat de dieseltank vol is, want die is een stuk kleiner dan een mazouttank in een huis.”

Dus je hebt niet het gevoel dat je aan luxe moest inboeten.

“Voor mij is dit pure luxe. Ik kan mijn gsm en laptop opladen, ik kan me wassen in mijn zelf betegelde douche en onze houtkachel is zo romantisch dat je figuurlijk smelt (lacht).”

Maar het is en blijft natuurlijk een beperkte ruimte.

“Met zo’n twintig vierkante meter wonen we eigenlijk in een drijvende studio. Onze dochter Willow slaapt tussen mij en mijn vriendin, in een driedelig bed. Best gezellig! Deze zomer willen we wel een grotere boot kopen, zodat ik een kamertje voor haar kan maken. Maar eigenlijk leven we vooral buiten. Winter en zomer. De stad is onze tuin. We nodigen vrienden uit in het park of op ons dek, want daar kunnen we met 15 man zitten.”

Samenleven op zo’n kleine ruimte: leidt dat niet sneller tot discussies met je vriendin?

“Toegegeven: het is wel een uitdaging. Het is de kunst om het beste uit jezelf te halen, maar dat lukt goed. Geven en nemen, hé.”

Helderblauwe blik

Kom je eigenlijk nog vaak naar België?

“Bijna elke week, voor het werk. En dan reizen Willow en Kimberley mee. Ons beroep staat het toe om samen te blijven, want mijn vriendin is actrice, model en yogaleerkracht. Een bezig bijtje dus, maar ook een onwaarschijnlijke mama.”

Jij bent momenteel te zien in ‘De Luizenmoeder’, als Ronald, de conciërge met ‘de enge blik’.

“Voor die blik moet ik weinig moeite doen, want mensen vinden dat ik zelf ook zo kijk. Dat komt misschien door mijn helderblauwe ogen. Maar eigenlijk is Ronald een heel zachtaardig iemand, hé. Een persoon die vrij pragmatisch en oplossingsgericht is ingesteld. Daar herken ik me volledig in. Alleen ben ik iets diplomatischer (lacht).”

De meesten kennen jou vooral van ‘De Rodenburgs’, maar je hebt niet stilgezeten de voorbije jaren.

“Ik heb meegespeeld in de Eén-reeks Vriendinnen en hier en daar een gastrol gedaan. En daarnaast ook veel theater en stemmenwerk. Ik had ook een rol in de Netflix-reeks ‘Sense8', en ik was te zien in de film ‘A Quiet Passion’, naast Cynthia Nixon (Miranda uit ‘Sex and the City’, red.).”

Tot slot: heeft de Brexit vervelende gevolgen voor jou?

“Voorlopig niet, en ik ben er vrij gerust in. Europa gaat nooit iets tekenen dat het leven van niet-Britse Europeanen moeilijk gaat maken. Maar ik vind die Brexit wel dikke zever.”