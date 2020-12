BINNENKIJKEN. De Lau en Roos kopen droomvilla in Amerika: “Tijd voor huisje, tuintje, zwembadje”

Showbizz“We zijn op zoek naar een grotere woning”, liet Laurens ‘de Lau’ Nuyens zich recent ontvallen. De broer van Astrid (37) werd onlangs 40, en hij en zijn vrouw Roos Vandekerckhove (36) willen zich definitief in de VS settelen. “Roos is hier erg graag en is verliefd geworden op Los Angeles”, zei Laurens daar al over. Het koppel is intussen drie jaar getrouwd, professioneel gaat het hen voor de wind en dus worden er grote stappen genomen: “Het is tijd voor ‘huisje - tuintje - zwembadje’. En we denken ook aan kindjes.”

“Roos is de baas op dat vlak, zij is veel met design en interieur bezig”, vertelde Laurens ook. “Zo wil ze een plek met veel licht, voor wanneer ze wakker wordt. Ik ben geen handige harry, dus het moet een woning zijn waar niet veel renovatiewerk aan te pas komt.” En kijk, Roos en de Lau hebben hun droomwoning gevonden, zo staat in weekblad TV Familie. “We hebben ons eerste huis samen gekocht”, glundert Roos.

Ze trakteert haar volgers meteen op een rondleiding in hun nieuwe nest. “Laurens en ik wilden per se een huis met een verdieping voor het ruimtegevoel. Dat was even zoeken, want veel huizen in Californië hebben enkel een benedenverdieping.” Roos is de renovatiewerken al volop aan het plannen. “We gaan er hardhouten vloeren in leggen, en een nieuwe keuken en drie nieuwe badkamers laten installeren”, zegt ze. “Over drie, vier maanden gaat het er hier totaal anders uitzien.”

Bij de woonkamer met open haard hoort een bar. Gasten kunnen dan weer overnachten in de logeerkamer. Misschien wel nadat ze genoten van een sauna of een plons namen in het zwembad of de jacuzzi in de mooie tuin? Laurens is trouwens niet de enige die binnenkort een ander adres heeft, ook z’n zus Astrid staat voor een verhuis. Samen met haar echtgenoot Bram (40) is zij een villa aan het bouwen in het Antwerpse ’s-Gravenwezel.

Volledig scherm Een blik op het interieur van Roos en Laurens. © RV

