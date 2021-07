BINNENKIJKEN. Catherine Zeta-Jones en Michael Douglas zomeren op Mallorca, in luxevilla van zijn ex

Er was een tijd dat Catherine liever niet op Mallorca gezien wilde worden. De mediterraanse villa S’Estaca was sinds 1990 jarenlang eigendom geweest van haar man Michael en zijn ex-vrouw, Diandra Luker. Na hun bittere scheiding in 2000 trof het koppel een regeling: ze mochten elk een half jaar beschikken over het domein. Maar met de schaduw van Michaels ex in Catherines nek voelde vakantie niet zo zorgeloos als het zou moeten zijn, en dus bleef het koppel liever weg van het Spaanse Mallorca. Twee jaar geleden stond het pand zelfs te koop tegen de duizelingwekkende prijs van bijna 29 miljoen euro. Een jaar later haalde Michael het al opnieuw van de markt. Wellicht besloot hij Diandra gewoon uit te kopen om voluit van zijn geliefkoosde vakantiehuis te kunnen genieten. Dat is deze zomer niet anders: momenteel zien ze op Mallorca en de nabijgelegen eilanden vooral een stralende Catherine van een langgerekte vakantie genieten. Flaneren door de straatjes, vrienden ontvangen of een verfrissende duik nemen in de Middellandse Zee: terwijl manlief Michael wellicht liever in zijn wijngaard zit of aan het zwembad ligt, beleeft de actrice er zichtbaar zalige tijden.