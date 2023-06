BINNENKIJKEN. Californische villa van Walt Disney staat te huur voor 37.000 euro per maand

Het huis, gelegen in Los Feliz, Californië, waar Disney en zijn vrouw Lillian hun twee kinderen opvoedden, is momenteel op de markt. Disney en zijn familie hebben daar gewoond van 1932 tot 1950. De residentie, ontworpen door kunstenaar en architect Frank Crowhurst, beschikt over vier slaapkamers, vijf badkamers en een totale oppervlakte van 595 vierkante meter. Het heeft enkele opmerkelijke kenmerken, waaronder een indrukwekkende woonkamer met twee verdiepingen en een hoogwaardige thuisbioscoop.

Naar verluidt keek Disney dagelijks naar films in zijn thuisbioscoop. Het was ook het huis waar hij woonde tijdens zijn hoogtijdagen bij Walt Disney Studios, toen klassiekers zoals ‘Sneeuwwitje’, ‘Pinokkio’, ‘Dumbo’ en ‘Bambi’ het levenslicht zagen.

Men gelooft dat Walt het huis liet bouwen volgens zijn specifieke wensen, nadat hij te weten kwam dat zijn vrouw zwanger was van hun eerste kind. Hoewel het huis voltooid werd in 1932, verloren ze helaas hun eerste baby. Ze verwelkomden echter later nog twee kinderen in hun leven: Diane Marie, geboren in 1933, en hun geadopteerde dochter Sharon Mae in 1936.