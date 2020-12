Binnenkijken bij filmster Margot Robbie: bungalow te koop voor ‘slechts’ 960.000 euro

Gebouwd in 1951

Dat heeft natuurlijk te maken met de renovaties die Margot Robbie liet uitvoeren om de woning een hedendaagse stijl én dito comfort te geven. Sinds ze de riante bungalow - die werd gebouwd in 1951 - kocht, waren er haast voortdurend werken aan de gang. Zo liet Margot in het huis, dat twee slaapkamers en een badkamer telt, een peperdure hardhouten vloer leggen en werd er een knappe nieuwe keuken geïnstalleerd. Margot had veel aandacht voor het esthetische aspect. Zo koos ze voor ingebouwde kasten waarin je onder andere een wasmachine en droogkast kwijt kan. En ze liet het huis verven voor een modernere look.

Adembenemend

Naast die upgrades beschikte de charmante bungalow al over heel wat troeven. Het huis is volledig omgeven door groen, en de openslaande ramen aan de elegante slaapkamers geven uit op de prachttuin die uit meerdere terrassen bestaat. Het hoogst gelegen terras biedt een adembenemend uitzicht op de nabijgelegen canyon. En dan is er nog de manier waarop de Californische zon het optrekje haast letterlijk doet stralen. “Gewoonweg fantastisch hoe lichtrijk het er is”, aldus de makelaars die de woning nu aan de man willen brengen.

Te veel moeite

“Hoewel Margot echt van dat huis houdt, heeft ze geen zin meer om er nog zoveel moeite in te steken voor dit bescheiden verhuurbedrag”, zegt een vriendin van de actrice. “Margot en haar echtgenoot (de Britse producer Tom Ackerley (30), nvdr) verdelen hun tijd tussen Groot-Brittannië en Amerika. En in L.A. hebben ze nog twee andere woningen om uit te kiezen: één in Venice Beach en één in Hancock Park. Beide zijn comfortabeler en imposanter dan de bungalow. En ’t is ook niet zo dat ze de huuropbrengst nodig heeft om rond te komen, hé. Vorig jaar was Margot één van de best betaalde actrices in Hollywood!”