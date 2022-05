BINNENKIJKEN. Béa uit ‘Blind Gekocht’ geeft onderdak aan gezin van haar dochter: “Moederhart iets te snel laten spreken”

ShowbizzNooit eerder was ‘Blind Gekocht’ zo zwaar, bekent de roodharige immo-expert Béa Vandendael (58). Niet alleen door de oververhitte woningmarkt, maar ook omdat Play4 wel érg specifieke cases eruit kiest. “Dit vierde seizoen is érg stressvol geweest”, klinkt het. Maar hoe gaat het er bij haar thuis eigenlijk aan toe? De makelaar leidt ons rond in de woning die zij en haar man 25 jaar geleden zelf bouwden, in het groene Huldenberg. Al is de rust er tegenwoordig soms ver te zoeken. “Het is heftig met al die extra drukte in huis.”