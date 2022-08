BV Twee jaar na haar vertrek als K3-choreogra­fe bekent Axana Ceulemans de échte reden: “Ik sprak nooit het woord ‘burn-out’ uit”

Het is Axana Ceulemans die verantwoordelijk is voor de vele iconische K3-dansjes. Twintig jaar lang fungeerde ze als choreografe, vriendin en tweede moeder voor de zeven K3'tjes die de revue passeerden. Maar in 2020 hield ze het voor bekeken. In alle stilte, zonder toeters en bellen. “Ik deed het enkel nog voor het geld”, klonk het. Twee jaar later bekent ze de échte reden achter haar vertrek. “Ik leefde door mijn burn-out onder een steen."

18 augustus