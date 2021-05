BINNENKIJKEN. Bart Appeltans uit ‘Blind Gekocht’ toont zijn eigen woonst: “We douchen met zicht op de bomen”

ShowbizzVoor het eerst in ‘Blind Gekocht’ is interieurarchitect Bart Appeltans (38) het niet altijd eens met de huizenkeuze van zijn collega Béa. Met zijn vriend Dennis zit hij gelukkig wel op één lijn. Bart leidt ons rond in hun huis, dat ze samen hebben gerenoveerd. Hij legt ook uit wat de huidige trends zijn. “Het is een bungalow uit de jaren 60, maar niets is nog herkenbaar.”