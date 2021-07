BINNENKIJKEN. Appartement van David Bowie, dat eerder New Yorkse chocoladefabriek was, verkocht voor 14 miljoen euro

CelebritiesDe voormalige woonst van de legendarische muzikant David Bowie is verkocht voor 14,2 miljoen euro. Het appartement ligt in het hartje van New York City en bevat vier slaapkamers, een bibliotheek en drie terrassen. De muzikant, die in 2016 overleed na een oneerlijke strijd tegen leverkanker, kocht het appartement in 1999. Voor het de woning van de rocklegende werd, was het pand een chocoladefabriek.

Amper 27 dagen stond het appartement van David Bowie op de markt, tot een welgestelde koper het pand in Manhattan kocht. De kostprijs? Zo’n 16,8 miljoen dollar (14,2 miljoen euro). Volgens StreetEasy.com werd de woning op 14 juni te koop aangeboden door ‘The Corcoran Real Estate Group’ en op 11 juli van de markt gehaald. Het appartement van 460 vierkante meter is gelegen in de buurt van Washington Square Park in de wijk SoHo. De buurt staat bekend om de vele kunstenaarslofts en kunstgalerijen.

Het huis van de ‘Space Oddity’-zanger heeft vier slaapkamers, drie badkamers, drie terrassen, plafonds van drie meter hoog, een bibliotheek en een open keuken. De hoofdslaapkamersuite is 93 vierkante meter groot en heeft een open haard, een kleedkamer, een extra groot bad en een eigen terras waar je een fenomenaal uitzicht hebt op ‘The City that Never Sleeps’. Een fulltime portier houdt de wacht bij het rode bakstenen gebouw.

Rockster David Bowie kocht de woning in 1999 voor 3,81 miljoen dollar (3,2 miljoen euro). Oorspronkelijk werd het pand gebouwd in 1886 als de ‘Hawley & Hoop’s-chocoladefabriek, maar kort voor Bowie zijn intrek nam werd het getransformeerd tot een negen verdiepingen tellend gebouw met full-service appartementen. Bowie en zijn vrouw Iman verhuisden naar SoHo nadat ze in 2002 hun appartement in de binnenstad met uitzicht op Central Park hadden verlaten.

Volledig scherm David Bowie met zijn vrouw Iman in 2006 © AFP

Volgens het boek ‘Forever Stardust: David Bowie Across the Universe’, woonde Bowie heel graag in SoHo. “Hij voelde zich thuis in SoHo omdat de mensen daar niet begonnen flippen als ze een bekende ster zagen. Bowie hield van die anonimiteit.” Nadat de celebrity in 2016 overleed na een lange strijd tegen leverkanker, werd het pand aan Iman nagelaten.

